Guancia Volley Academy seconda sconfitta consecutiva nei play-off contro Afragola

La Guancia Volley Academy ha perso anche la partita contro l’Afragola Volley nel quarto turno dei play-off, con il risultato di 3-1. La gara si è giocata in trasferta e i set si sono conclusi con i punteggi di 23-25, 25-18, 26-24 e 25-18. Questa è la seconda sconfitta consecutiva per la squadra nei playoff.

La Guancia Volley Academy esce sconfitta dal quarto turno dei play off, cedendo in trasferta all’Afragola Volley con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-18; 26-24; 25-18). Un risultato che penalizza gli atripaldesi oltre quanto mostrato in campo, al termine di una gara giocata con grande coraggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Guancia Volley Academy sconfitta a VollaTrasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara... Guancia Volley Academy, al via la corsa verso la Serie B: il calendario dei play-offCon la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guancia Volley Academy, seconda sconfitta di fila: il Volley Sessa passa al tie-break; PLAY-OFF, La Guancia Volley Academy cade al TIE-BREAK contro Ischia; Guancia Volley Academy, stop al tie-break: Ischia si impone 3-2 nel terzo turno play-off; Cuore, talento e futuro: la Guancia Volley travolge Pomigliano. Guancia Volley, seconda sconfitta consecutivaLa Guancia Volley Academy esce sconfitta dal quarto turno dei play off, cedendo in trasferta all’Afragola Volley con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-18; 26-24; 25-18). Un risultato che penalizza gli ... irpinia24.it PLAY-OFF, La Guancia Volley Academy cade al TIE-BREAK contro IschiaBattuta d’arresto per la Guancia Volley Academy, che nel terzo turno dei play-off esce sconfitta per 3-2 sul campo del Volley Ischia al termine di una gara combattutissima (31-29, 21-25, 25-16, 19-25, ... atripaldanews.it Battuta d’arresto per la Guancia Volley Academy, che nel terzo turno dei play-off esce sconfitta per 3-2 sul campo del Volley Ischia al termine di una gara combattutissima (31-29, 21-25, 25-16, 19-25, 15-11). Sconfitta che pesa per gli atripaldesi guidati da coac - facebook.com facebook