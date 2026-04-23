Guancia Volley Academy seconda sconfitta consecutiva nei play-off contro Afragola

Da avellinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guancia Volley Academy ha perso anche la partita contro l’Afragola Volley nel quarto turno dei play-off, con il risultato di 3-1. La gara si è giocata in trasferta e i set si sono conclusi con i punteggi di 23-25, 25-18, 26-24 e 25-18. Questa è la seconda sconfitta consecutiva per la squadra nei playoff.

La Guancia Volley Academy esce sconfitta dal quarto turno dei play off, cedendo in trasferta all’Afragola Volley con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-18; 26-24; 25-18). Un risultato che penalizza gli atripaldesi oltre quanto mostrato in campo, al termine di una gara giocata con grande coraggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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