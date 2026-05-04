Sabato sera nel centro storico di Palermo, il pubblico potrà ascoltare i suoni degli Euphorica, band locale che proporrà un repertorio di rock dagli anni ’60 agli ’80. La serata si svolgerà all’interno dell’Hope Pub, un locale noto per ospitare eventi musicali. La band intende offrire un mix sonoro che spazia tra i classici di quel periodo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

? Cosa scoprirai Quale mix sonoro preparano gli Euphorica per il pubblico palermitano?. Come cambierà l'atmosfera del centro storico sabato sera?. Perché i piccoli club sono vitali per la movida di Palermo?. Cosa accadrà in città con l'arrivo della Fiera del Mediterraneo?.? In Breve Evento si svolge presso l'Hope Pub vicino a piazza Sant'Anna.. Repertorio musicale include brani blues e rock tra anni Sessanta e Ottanta.. Programmazione si inserisce nel contesto della Fiera del Mediterraneo dal 23 maggio.. Altre iniziative gratuite presso la fiera previste tra l'8 e il 10 maggio.. Sabato 9 maggio gli Euphorica porteranno il rock internazionale sul palco dell’Hope Pub a Palermo, trasformando il centro storico in un punto di riferimento per i grandi classici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, gli Euphorica portano il rock anni ’60-’80 all’Hope Pub

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