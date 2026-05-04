A Palermo risuonano i grandi classici del rock | gli Euphorica live all’Hope Pub
A Palermo, sabato 9 maggio, gli Euphorica si esibiranno dal vivo all’Hope Pub, situato nel centro storico della città. La band proporrà una serata dedicata ai grandi classici del rock internazionale, offrendo un concerto caratterizzato dall’energia tipica delle esibizioni dal vivo. La serata si svolgerà all’interno del pub, coinvolgendo il pubblico presente con i brani più noti del repertorio rock.
Gli Euphorica tornano dal vivo con un nuovo appuntamento dedicato al grande rock internazionale. Sabato 9 maggio la band sarà sul palco dell’Hope Pub, nel centro storico di Palermo, per una serata all’insegna dell’energia e dei classici senza tempo.Il concerto propone un viaggio attraverso alcune.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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