Venerdì 8 maggio alle 20, i Gravità Zero si esibiranno al Mondello Glam Hotel, a Palermo. La band proporrà un repertorio che spazia dal pop rock degli anni Sessanta fino ai successi più recenti. L’evento si svolge nella struttura alberghiera, offrendo agli appassionati una serata dedicata alla musica dal vivo. La performance è prevista per questa data, con ingresso previsto per il pubblico presente.

? Cosa sapere I Gravità Zero suonano al Mondello Glam Hotel venerdì 8 maggio alle ore 20.. L'evento a Palermo propone un repertorio pop rock dagli anni Sessanta ai successi recenti.. Venerdì 8 maggio alle ore 20, il Mondello Glam Hotel di via Gallo 22 ospiterà i Gravità Zero per una serata dedicata alla storia del pop rock che spazia dagli anni Sessanta fino ai successi più recenti. L’appuntamento, che si preannuncia come un momento di forte coinvolgimento per gli appassionati del genere, vedrà sul palco la formazione palermitana nota per l’energia che sprigiona durante le esibizioni dal vivo. Il quartetto è composto da Sal Cavallaro alla voce e alla chitarra, accompagnato da Andrea Gioè sulle corde elettriche, Danilo Impastato al basso e Salvatore Lo Cascio alla batteria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello, i Gravità Zero portano il pop rock degli anni ’60 al Glam

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