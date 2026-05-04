A Palermo, un esperto ha presentato al Museo un approfondimento sul ruolo delle parole, illustrando come possano influenzare le opinioni e le decisioni degli altri. Durante l'evento sono state illustrate quattro strategie pratiche per migliorare la comunicazione quotidiana, offrendo strumenti concreti a chi desidera usare con più efficacia il linguaggio nel proprio quotidiano. La conferenza ha coinvolto un pubblico interessato a comprendere meglio i meccanismi comunicativi.

? Cosa scoprirai Come si possono usare le parole per muovere le idee altrui?. Quali sono le quattro strategie pratiche per dominare la comunicazione quotidiana?. Perché un museo delle marionette è il luogo ideale per la retorica?. Come la filologia classica può aiutarci a decifrare la società moderna?.? In Breve Presentazione curata da Laura Rubino con la partecipazione di Francesco Caparrotta e Mauro Serra.. Evento previsto mercoledì 6 maggio alle ore 16 presso il Museo Antonio Pasqualino.. Il volume Retorica quotidiana è pubblicato dalla casa editrice Enrico Damiani.. L'appuntamento precede la Fiera del Mediterraneo programmata tra il 23 maggio e il 7 giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, Gigi Spina presenta il potere della parola al Museo

Notizie correlate

"Retorica quotidiana": al Museo internazionale delle Marionette la presentazione del libro di Gigi SpinaMercoledì 6 maggio alle ore 16 il Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo ospita la presentazione di “Retorica...

Palermo: il potere della parola per unire i popoli e curare la societàMercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:00, il Palazzo Reale di Palermo ospiterà la presentazione del volume La comunicazione creativa per...

Una raccolta di contenuti

Anticipazioni Gigi & Friends Sicily for Life, gli ospiti del 24 giugno a PalermoUna notte di musica e solidarietà, sotto il cielo caldo di Palermo. È tutto pronto per Gigi & Friends – Sicily for Life, l’evento che martedì 24 giugno accenderà lo stadio Renzo Barbera e l’Italia ... dilei.it

Gigi & Friends, da Elodie a Fiorella Mannoia: le più belle esibizioni della serataGigi & Friends-Sicily For Life, in onda su Canale 5 martedì 24 giugno, è stata una serata speciale all'insegna della musica e della solidarietà. Sul palco allestito nello stadio Renzo Barbera di ... tgcom24.mediaset.it