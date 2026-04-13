Palermo | il potere della parola per unire i popoli e curare la società
Mercoledì 22 aprile 2026, nel Palazzo Reale di Palermo, si terrà la presentazione del libro
Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:00, il Palazzo Reale di Palermo ospiterà la presentazione del volume La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario di Biagio Maimone. L'evento, che si terrà nella Sala Apio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana, vedrà il coinvolgimento di diverse personalità del mondo della filosofia, della critica e delle arti, con il sostegno istituzionale dell'ARS, della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Palermo. L'incontro si p .🔗 Leggi su Ameve.eu
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