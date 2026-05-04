Palermo due 21enni e un 28enne fermati per la sparatoria in cui è rimasto ferito Danilo D' Ignoti

A Palermo, due giovani di 21 anni e un uomo di 28 sono stati arrestati in relazione a una sparatoria avvenuta giovedì scorso in via Montalbo, durante la quale è rimasto ferito un uomo. I fermati sono stati identificati come Giovanni e Salvatore Gioè, entrambi di 21 anni, e Rosario Sposito, di 28. Le indagini hanno portato al loro fermo in relazione a un tentato omicidio.

I fermati per il tentato omicidio di giovedì scorso in via Montalbo, a Palermo, sono Giovanni e Salvatore Gioè, entrambi ventunenni, e Rosario Sposito, 28 anni. Giovanni Gioè e Sposito - secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Palermo dopo aver visionato le immagini estratte dagli impianti di video sorveglianza - sarebbero arrivati a bordo di una moto nel luogo del tentato omicidio e avrebbero poi inseguito a piedi la vittima, Danilo D’Ignoti, ferendolo a colpi di arma da fuoco. Anche Salvatore Gioè avrebbe partecipato all’aggressione. I tre indagati sono stati trasferiti al carcere di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura della Repubblica, che coordina le indagini.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, due 21enni e un 28enne fermati per la sparatoria in cui è rimasto ferito Danilo D'Ignoti Notizie correlate Fermati in parcheggio, due 21enni arrestati per spaccio: recuperato più di 2 etti di hashishUn normale controllo di routine dei carabinieri della compagnia di Villafranca, si è tramutato in un'operazione antidroga, che ha portato all'arresto... Fermati in parcheggio, due 21enni arrestati per spaccio: recuperati più di 2 etti di hashishUn normale controllo di routine dei carabinieri della compagnia di Villafranca, si è tramutato in un'operazione antidroga, che ha portato all'arresto...