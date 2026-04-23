Fermati in parcheggio due 21enni arrestati per spaccio | recuperati più di 2 etti di hashish

Durante un normale controllo di routine in un parcheggio, i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno fermato due giovani di 21 anni. La perquisizione ha portato al sequestro di più di due etti di hashish e all’arresto dei due giovani, ora in custodia. Non sono stati segnalati altri soggetti coinvolti né ulteriori sviluppi.