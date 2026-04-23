Fermati in parcheggio due 21enni arrestati per spaccio | recuperati più di 2 etti di hashish
Durante un normale controllo di routine in un parcheggio, i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno fermato due giovani di 21 anni. La perquisizione ha portato al sequestro di più di due etti di hashish e all’arresto dei due giovani, ora in custodia. Non sono stati segnalati altri soggetti coinvolti né ulteriori sviluppi.
Un normale controllo di routine dei carabinieri della compagnia di Villafranca, si è tramutato in un'operazione antidroga, che ha portato all'arresto di due 21enni in seguito al ritrovamento di oltre 200 grammi di hashish. Il tutto è iniziato con un intervento avvenuto nella notte di mercoledì 22.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Fermati in parcheggio, due 21enni arrestati per spaccio: recuperato più di 2 etti di hashishUn normale controllo di routine dei carabinieri della compagnia di Villafranca, si è tramutato in un'operazione antidroga, che ha portato all'arresto...
Leggi anche: Traditi dall’odore acre di hashish: fermati in cinque in auto a Como con due etti di droga, scatta un arresto
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Casoria, rapina impropria nel parcheggio del supermercato: due fermati dalla Polizia; Agguato a Spoleto nel parcheggio San Carlo: minacciata con una pistola in auto, quattro giovani fermati dopo due mesi; Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda; Fabio Ascione ucciso a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne.
Casoria, rapina impropria nel parcheggio del supermercato: due fermati dalla PoliziaFermati due soggetti ritenuti gravemente indiziati di rapina impropria dopo il furto di uno scooter e il tentato investimento di un uomo nel parcheggio di un supermercato a Casoria, con successiva fug ... ilgazzettinovesuviano.com
Omicidio a Pavia: fermati tre giovani per la morte del 25enne siciliano Gabriele VaccaroTragedia a Pavia, giovane siciliano ucciso con un cacciavite dopo una lite per il parcheggio: la vittima è Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara. La Polizia ha fermato tre sospettati, tra cu ... cataniaoggi.it
Gli stranieri di 31 e 24 anni sono stati fermati dalla Polizia durante i controlli sul territorio - facebook.com facebook
Napoli, donna ferita da un monopattino. Fermati due minorenni x.com