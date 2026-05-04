Palazzo o condominio?

Nella recente polemica tra il direttore sportivo di un club di Verona e la Juventus si riflette una discussione più ampia che riguarda il calcio italiano. La questione ha riacceso i toni tra le due parti, con accuse e risposte che si sono susseguite. La discussione evidenzia come le tensioni tra le società calcistiche continuino a influenzare il panorama sportivo nazionale.

C’è da rifondare il calcio, ma poi tanto siamo alle solite. Nella polemica tra il Ds del Verona Sogliano e la Juventus, c’è un po’ tutto di quello che ha portato fin qui il calcio italiano. L’idea, per esempio, che una squadra già retrocessa non si debba più impegnare. Ma anche quella per cui certe cose non le devi dire, perché poi l’ambiente ti mette da parte. Diciamolo, insomma, la frase del dirigente dei veneti è grave: “Qui è sempre la stessa cosa: anche contro una squadra già retrocessa sento dire cose che non voglio ripetere perché dovrei smettere di lavorare per dire quello che penso”. Quindi dobbiamo cominciare chiederci: 1) cos’ha...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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