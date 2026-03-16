Palazzo Borghese a Firenze sarà il teatro di un evento speciale nei prossimi giorni. Sabato 11 e domenica 12 aprile, l'edificio ospiterà l'evento Witchland, dedicato all’esoterismo, alla magia e al folklore. Durante le due giornate, l'intera location si trasformerà nel “Palazzo delle Streghe”, offrendo un’esperienza immersiva per i visitatori interessati a questi temi.

Firenze, 16 marzo 2026 – Una porta che si apre sull'occulto. Per due giorni, sabato 11 e domenica 12 aprile, Palazzo Borghese si trasformerà nel “ Palazzo delle Streghe ”, scenario dell'evento esperenziale Witchland, dedicato al mondo dell’esoterismo, della magia e del folklore. Un appuntamento dedicato ad appassionati e amanti delle atmosfere sospese tra fascino antico e mistero contemporaneo. Ad organizzarlo sono Firenze Comics e Anima Verde, che puntano a portare nel cuore del capoluogo toscano un fine settimana fuori dall’ordinario. Le sale di uno dei palazzi più suggestivi della città diventeranno il palcoscenico di un percorso immersivo costruito attorno all’occulto e al sovrannaturale, con un programma che mescola artigianato tematico, ritualità, intrattenimento e performance. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Borghese si prepara a diventare il “Palazzo delle Streghe”

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