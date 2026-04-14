Monteiasi al via il cantiere per il nuovo asilo nido comunale

A Monteiasi sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale. L’intervento riguarda la realizzazione di una struttura destinata all’accoglienza dei bambini e rappresenta un investimento nel settore dei servizi per l’infanzia. La costruzione del nuovo asilo nido è stata annunciata recentemente e i lavori sono partiti ufficialmente.

Tarantini Time Quotidiano A Monteiasi prende ufficialmente il via la realizzazione del nuovo asilo nido comunale, un intervento atteso che segna un passo significativo nel rafforzamento dei servizi dedicati all’infanzia. L’opera, resa possibile grazie a finanziamenti pubblici ottenuti dall’amministrazione Ciura, punta a rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie, offrendo spazi adeguati e moderni per l’accoglienza dei bambini nei primi anni di vita. Il cantiere, già avviato, rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma anche una scelta strategica orientata al benessere sociale. Il nuovo nido sorgerà con l’obiettivo di garantire standard elevati in termini di sicurezza, funzionalità e qualità degli ambienti.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Monteiasi, al via il cantiere per il nuovo asilo nido comunale Borgonovo, sopralluogo della minoranza al cantiere del nuovo asilo nido«A fronte delle allarmate segnalazioni di diversi cittadini su possibili problematiche sul cantiere del nuovo asilo di Borgonovo, ci siamo subito... Maxi cantiere del nuovo asilo nido, fine lavori prorogata al 28 maggioCastelfiorentino (Firenze), 8 aprile 2026 – A causa del maltempo dello scorso inverno e di alcune opere collaterali propedeutiche, la fine dei lavori...