Palacios manda un messaggio agli ex compagni | Complimenti a tutti forza Inter sempre

Un ex calciatore ha inviato un messaggio ai suoi ex compagni di squadra, scrivendo: «Complimenti a tutti, forza Inter sempre». La comunicazione è stata condivisa sui social e ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. L’ex giocatore ha rivolto i suoi saluti e incoraggiamenti ai membri della squadra e ai sostenitori del club nerazzurro. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle ragioni di questo messaggio.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Tomas Palacios, il giovane difensore centrale argentino, non ha dimenticato i suoi trascorsi all’Inter. Nonostante il trasferimento temporaneo all’ Estudiantes avvenuto durante la scorsa sessione di mercato invernale, il classe 2003 ha voluto partecipare attivamente ai festeggiamenti per lo scudetto. Il post su Instagram e l’amore per la Beneamata. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Palacios ha dedicato parole di congratulazioni ai suoi ex compagni. “Complimenti a tutti, forza Inter sempre!”, ha scritto il difensore, celebrando la conquista del tricolore da parte della squadra nerazzurra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palacios manda un messaggio agli ex compagni: «Complimenti a tutti, forza Inter sempre» Notizie correlate L’Isis torna ad attaccare la Siria e manda un messaggio agli scontenti di al Sharaa: unitevi a noiSi pensava che Abu Hudhayfa al Ansari, il portavoce dello Stato islamico, fosse stato ucciso in un raid americano a luglio dello scorso anno. Promozione Venezia, anche l’Inter celebra il ritorno in A dei veneti: il messaggio di complimentidi Paolo MoramarcoPromozione Venezia, anche l’Inter celebra il ritorno in A dei veneti dopo il 2-2 contro lo Spezia: il messaggio di complimenti dei...