Promozione Venezia anche l’Inter celebra il ritorno in A dei veneti | il messaggio di complimenti

Dopo la partita tra Venezia e Spezia, terminata 2-2, anche l’Inter ha inviato un messaggio di congratulazioni per la promozione in Serie A dei veneti. La squadra nerazzurra ha espresso apprezzamento per il ritorno in massima divisione del club, senza ulteriori dettagli o commenti sul risultato o sulla partita stessa. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata sui canali social della società.

di Paolo Moramarco Promozione Venezia, anche l’Inter celebra il ritorno in A dei veneti dopo il 2-2 contro lo Spezia: il messaggio di complimenti dei nerazzurri. Il Venezia è la prima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A. I lagunari hanno conquistato il pass per la massima categoria grazie al pareggio per 2-2 ottenuto al Picco contro lo Spezia, al termine di una giornata ricca di colpi di scena. La squadra veneta può così festeggiare il ritorno in Serie A con anticipo, coronando una stagione di grande continuità e solidità. Un traguardo importante per il club, che ritroverà il massimo campionato nella prossima annata. Venezia promosso, lotta aperta per il secondo posto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Promozione Venezia, anche l’Inter celebra il ritorno in A dei veneti: il messaggio di complimenti Notizie correlate Trapattoni compie 87 anni: l’Inter celebra l’eroe dello scudetto dei record. Il messaggio d’auguri del clubdi Redazione Inter News 24Trapattoni compie oggi 87 anni: l’Inter sui propri canali ufficiali ha voluto dedicare un bellissimo messaggio di auguri... Benevento, Mastella incontra il presidente Vigorito: “Complimenti per la promozione in Serie B”Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane al Comune il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie B, cosa manca al Venezia per la promozione. Sabato la prima chance; Venezia, festa rimandata: quando può arrivare la promozione in Serie A; Qui Venezia, contro l’Empoli può arrivare la promozione; Spezia-Venezia 2-2, obiettivo centrato: è promozione in Serie A. Stroppa: Doveva andare così. Venezia, promozione in Serie A: la festa a Forte Marghera VIDEOVENEZIA - L'appuntamento con la storia era a La Spezia: 90 minuti per conquistare la promozione in Serie A. E il Venezia Fc non se l'è fatta scappare. Il 2-2 con lo ... ilgazzettino.it Spezia-Venezia 2-2, obiettivo centrato: è promozione in Serie A. Stroppa: «Doveva andare così»VENEZIA - L'appuntamento con la storia era a La Spezia: 90 minuti per conquistare la promozione in Serie A. E il Venezia Fc non se l'è fatta scappare. Il ... ilgazzettino.it Venezia, è Serie A: promozione tra brividi e carattere VENEZIA – Il traguardo è raggiunto, anche se con il cuore in gola. Il Venezia torna in Serie A al termine di una gara rocambolesca sul campo dello Spezia Calcio, chiusa sul 2-2 dopo essere stato avanti di d - facebook.com facebook #Venezia #Stroppa #promozione #calcio #SerieAEnilive #SerieBKT x.com