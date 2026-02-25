L’Isis torna ad attaccare la Siria e manda un messaggio agli scontenti di al Sharaa | unitevi a noi

L’attacco dell’ISIS in Siria avviene dopo mesi di attività clandestina e mira a rafforzare la presenza nella regione. La presenza del gruppo radicale si manifesta con nuovi episodi di violenza e messaggi rivolti ai gruppi dissidenti di al Sharaa, invitandoli a unirsi a loro. Le autorità locali cercano di contenere le tensioni, mentre i civili si preparano a nuove conseguenze. La situazione resta tesa e incerta.

Si pensava che Abu Hudhayfa al Ansari, il portavoce dello Stato islamico, fosse stato ucciso in un raid americano a luglio dello scorso anno. Invece, sabato scorso, è riemerso con un audio diffuso dal canale ufficiale dell’Isis, al Furqan, che era rimasto in silenzio per circa due anni. Il messaggio è arrivato in occasione dell’inizio del Ramadan, oltre che a 12 anni esatti dalla nascita di quello che fu l’autoproclamato Califfato. E oggi che la Siria si ritrova ad affrontare quello che è forse il momento più delicato dalla caduta del regime, con gli americani prossimi ad abbandonare del tutto il paese, con migliaia di combattenti fuggiti dai campi di prigionia del nord-est, l’Isis lancia un appello il cui senso è: unitevi a noi, approfittiamone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’attacco Isis agli americani in Siria e il dilemma dell’affidabilità di al SharaaL'attacco dell'ISIS a tre americani a Palmira, Siria, solleva il dibattito sulla collaborazione tra le forze statunitensi e quelle siriane, composte anche da ex jihadisti.

