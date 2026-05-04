Nella partita tra Sassuolo e Milan, giocata ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, sono state pubblicate le pagelle di Tuttosport. La sfida, valida per la 35^ giornata di Serie A 2025-2026, ha visto alcune valutazioni sui singoli giocatori e sulla prestazione complessiva delle due squadre. Tra i vari giudizi, si evidenziano alcune critiche a un portiere rossonero riguardo al secondo gol subito.

Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Mapei Stadium' e terminata 2-0 per i neroverdi, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Maignan: "Il gol di Berardi è un classico, ma è difficile da intercettare. Laurienté però lo buca sul suo palo". Voto 5 Tomori: "Maresca sarà anche puntiglioso, ma due cartellini gialli in 24 minuti sono troppo gravi". Voto 4, peggiore in campo Pavlovic: "Ultimo ad arrendersi, unico a cercare qualche assalto temerario". Voto 6, migliore in campo Saelemaekers: "Cerca di limitare Laurientè". Voto 5,5. Dal 59' Loftus-Cheek: "Si ricorda soprattutto per la simulazione in area avversaria che gli costa un cartellino".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Sassuolo-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan ha colpe sul secondo gol

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