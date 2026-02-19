Pagelle Milan-Como i voti di Tuttosport | Maignan da 4 Jashari determinante

Durante la partita tra Milan e Como, Maignan ha deluso con un voto di 4, mentre Jashari si è dimostrato decisivo. Il portiere francese ha commesso un errore che ha aperto la strada al pareggio degli avversari, creando preoccupazioni tra i tifosi rossoneri. Jashari, invece, ha segnato un gol importante e ha dato sicurezza alla difesa lombarda. La sfida si è conclusa con un pareggio, lasciando il Milan in una posizione complicata in classifica. La partita ha mostrato diverse lacune e alcuni protagonisti inattesi.

Le pagelle di Milan-Como 1-1 partita valida per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! L'assist per Nico Paz è clamoroso. Un errore pesante per un giocatore con le sue doti tecniche. Si rifà parzialmente su Sergi Roberto. Voto 4 Butez gli nega il gol con una super parata. Salva il potenziale 0-2 sull'arcobaleno di Nico Paz. Anche nel secondo tempo è solidissimo. Voto 6,5 Senza il punto di riferimento fisso, è comunque bravo a non perdere mai le distanze con il centravanti di turno.