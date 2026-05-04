Pagelle Sassuolo-Milan i voti della Gazzetta | Leao al capolinea Jashari senza idee

Nella partita della 35ª giornata di Serie A giocata ieri al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, i voti della Gazzetta hanno evidenziato alcune differenze tra i protagonisti sul campo. Leao ha ricevuto una valutazione negativa, mentre Jashari è stato giudicato senza molte soluzioni offensive. La sfida tra Sassuolo e Milan è terminata con i rispettivi giudizi sulle prestazioni dei giocatori.

Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (quarta sconfitta nelle ultime sette partite) in campionato: stavolta i rossoneri crollano, 0-2, in casa del Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi in vantaggio al 5' con Domenico Berardi e, dopo l'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione al 24', ad inizio ripresa - 47'- arriva anche il gol di Armand Laurienté. Questa sconfitta pregiudica molto il cammino del Diavolo verso la qualificazione in Champions League. Resta il vantaggio di 5 punti sul Como, attualmente quinto, ma la Roma - vincendo stasera in casa contro la Fiorentina - potrebbe andare a 3 lunghezze dal Milan. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Sassuolo-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della Gazzetta: Leao al capolinea, Jashari senza idee Notizie correlate Sassuolo-Milan, le pagelle: Thorstvedt pilastro di Norvegia, 8. Leao sembra al capolinea: 4,5Il gol di Berardi è un modello di balistica pallonara, Muharemovic sempre più sicuro. Pagelle Lazio-Milan, i voti della Gazzetta: Estupinan in versione pre-derby. Leao una comparsaLe pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le pagelle di Sassuolo-Milan: tra i rossoneri se ne salva solo uno; Sassuolo-Milan 2-0, pagelle: brilla Laurienté, Tomori disastroso; Sassuolo-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Thorstvedt indiavolato, Laurienté da sogno, Tomori fa una follia, Leao spara a salve; Sassuolo-Milan, le pagelle: Thorstvedt pilastro di Norvegia, 8. Leao sembra al capolinea: 4,5. Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della partita: disastro Tomori, Jashari spaesatoLe pagelle di Sassuolo-Milan, in campo questo pomeriggio per il match di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo ... milanlive.it Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneriIl Milan perde in casa del Sassuolo per 2-0 e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con la Roma che, in caso di vittoria contro la Fiorentina nella partita di lunedì si port ... calciomercato.it #SassuoloMilan è stato un vero e proprio massacro: la nostra squadra sembra svanita nel nulla La Gazzetta dello Sport è stata molto dura nelle sue #pagelle post-partita. Per leggere voti e giudizi rossoneri, andate nell'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Sassuolo-Milan, le pagelle: Thorstvedt pilastro di Norvegia, 8. Leao sembra al capolinea: 4,5 x.com