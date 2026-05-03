Nella partita tra Sassuolo e Milan, Thorstvedt si distingue come miglior in campo con un voto di 8, mentre Leao riceve un 4,5, segnalando un momento difficile. Il gol di Berardi viene descritto come un esempio di precisione nella traiettoria, e Muharemovic si mostra sempre più affidabile in difesa. Tomori invece viene menzionato tra i giocatori in evidenza, senza ulteriori dettagli.

Il gol di Berardi è un modello di balistica pallonara, Muharemovic sempre più sicuro. Tomori è un misto di impotenza e frustrazione, Fofana la controfigura di se stesso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Milan, le pagelle: Thorstvedt pilastro di Norvegia, 8. Leao sembra al capolinea: 4,5

Notizie correlate

Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Berardi (7) bestia nera per Allegri. Thorstvedt (7,5) è ovunque. L'espulsione di Tomori (4) condanna i rossoneriUna sconfitta che rischia di pesare tantissimo quella del Milan al Mapei Stadium.

Pagelle Sassuolo Milan: Tomori compromette tutto, Leao fantasma, brilla Laurienté. I VOTIMercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné?...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Sassuolo-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Highlights Serie A: Fiorentina-Sassuolo 0-0: gli highlights Video.

Le pagelle di Sassuolo-Milan 2-0: Tomori (4) da horror, Leao (5) sfiduciato. Napoli a +3 su Allegri al secondo postoChampions a rischio. Il Milan esce sconfitto dal Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un 2-0 senza possibilità di replica in un match condizionato anche dall'espulsione di Tomori. ilmattino.it

Sassuolo-Milan 2-0: pagelle e tabellino del matchSASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40? Coulibaly), Muharemovi?, U. Garcia; Koné, Matic (dal 46? Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59? Volpato), Nzola (dal 84? Pinamonti), Laurientè (dal ... canalesassuolo.it

Tracollo Milan I rossoneri perdono malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a serio rischio il posto in Champions. Decisivi i gol di Berardi e Laurienté e l'espulsione al 24' di Tomori per doppia ammonizione #Tuttosport #Sassuolo #Milan facebook

#Allegri dopo Sassuolo- #Milan: "È stata la peggiore partita dell'anno" x.com