Ecco le pagelle della partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026, giocata ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. La Gazzetta ha assegnato i voti ai giocatori, evidenziando soprattutto la prestazione di Estupinan in versione pre-derby e il ruolo di Leao, che è stato giudicato una comparsa.

Le pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Evita il 2-0 fermando Maldini. Per il resto qualche uscita attenta, un dribbling nel finale e il solito piede educato nei passaggi o nei lanci. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Ringhia su Zaccagni che non è un cliente facile. Spesso costretto al fallo e in difficoltà, viene sacrificato per passare alla difesa a quattro. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Va su Maldini che lo impegna e lo porta fuori posizione. Non è brillante come nelle ultime sfide, ma qualche chiusura la fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Lazio-Milan, i voti della Gazzetta: Estupinan in versione pre-derby. Leao una comparsa

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Pagelle Lazio-Milan: Estupinan asfaltato (4), Leao da dimenticare (4,5) Modric ci prova (6), Maldini senza paura (6,5) x.com