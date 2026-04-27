Nella partita di ieri sera valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, sono stati assegnati i voti dei protagonisti secondo il CorSport. Il centrocampista del Milan è stato giudicato come un artista per le sue prestazioni, mentre l’attaccante della Juventus è stato considerato inoffensivo e bloccato durante l'incontro. Le pagelle forniscono un'analisi dettagliata delle prestazioni di ciascun giocatore in campo.

Ecco le pagelle di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 0-0, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Maignan: "Si oppone ben due volte alle conclusioni di Conceição. Cala la saracinesca e non prende gol nemmeno stavolta". Voto 6 Tomori: "Chiusura strappa applausi su Boga in area di rigore. Efficace al punto giusto". Voto 6. Gabbia: "Ha il compito d’impostare dalle retrovie, intelligente quando mette in fuorigioco Thuram sul gol annullato della Juve. Ferma David in volata". Voto 6. Pavlovic: "Allegri gli chiede sempre di spingere ma contro la Juve utilizza un atteggiamento più prudente".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Juventus, i voti del CorSport: Modric artista, Pulisic inoffensivo e bloccato

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