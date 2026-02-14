Pagelle Pisa-Milan i voti del CorSport | Fofana fa infuriare Allegri Modric eterno

Fofana si è reso protagonista di un fallo che ha scatenato l’irritazione di Allegri durante la partita tra Pisa e Milan, conclusa con un risultato di 2-1 a favore dei rossoneri. Il centrocampista del Pisa ha commesso un errore che ha influenzato l’andamento del match, portando il tecnico bianconero a mostrare tutta la sua frustrazione in panchina. Nel frattempo, Modric ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore fondamentale, confermando la sua lunga esperienza e il ruolo di pilastro nel centrocampo milanista.

Le pagelle di Pisa-Milan 1-2 partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Provvidenziale la murata su Stojilkovic. Non può far nulla su Loyola. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Qualche lettura errata e qualche piazzamento imperfetto. Come in occasione del pareggio nerazzurro. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Nella ripresa, una serie di errori gli tolgono sicurezza. Si fa trovare fuori posizione nell’azione del pari pisano. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Meglio quando appoggia la manovra offensiva che in copertura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Pisa-Milan, i voti del CorSport: “Fofana fa infuriare Allegri. Modric eterno” Pagelle Milan-Genoa, i voti del CorSport: Gabbia scivola. Il peggiore è Fofana Le pagelle di Milan-Genoa, partita della 19ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state redatte dal CorSport. Pagelle Milan-Verona, i voti del CorSport: poesia Modric, gigante Rabiot Le pagelle di Milan-Verona, match della 17ª giornata della Serie A 2025-2026 disputato a San Siro, analizzano le prestazioni dei giocatori in campo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il Diavolo; Le pagelle di Pisa-Milan: Tramoni non coglie l’attimo, Athekame convince; Le pagelle di Pisa-Milan 1-2: Modric re, Fullkrug sbaglia quasi tutto, Loyola croce e delizia; Pisa-Milan 1-2, le pagelle dei rossoneri: Fullkrug giornata no, Modric decisivo. Pagelle Pisa-Milan: a scuola di magia da Modric. Fullkrug fallisce, macchia RabiotTramoni non si accende, Loyola croce e delizia. I voti della sfida della Cetilar Arena tra i nerazzurri di Hiljemark e i rossoneri di Allegri ... tuttosport.com Pagelle Pisa-Milan 1-2, i voti: Fullkrug, un errore che costa caroIl Milan vince in casa del Pisa con i rossoneri che riescono ad avere la meglio dei padroni di casa riuscendo a trovare un successo grazie alla giocata personale di Luka Modric che è riuscito a riport ... calciomercato.it Pisa-Milan, le pagelle dei rossoneri: Modric firma il gol della vittoria, Füllkrug calcia sul palo esterno il rigore del possibile 2-0. Siete d’accordo con i nostri voti MODRIC 7,5: più errori del solito in regia, ma ha la lucidità per il cambio gioco nell’azione d facebook #PisaMilan Le pagelle x.com