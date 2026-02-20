Roma-Cremonese | Wesley brucia le tappe recuperati Hermoso e Koné

Wesley si sblocca e si allena con i compagni, mentre Hermoso e Koné recuperano dal infortunio. La Roma si prepara per il prossimo match contro la Cremonese allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. L’allenamento di oggi ha mostrato segnali positivi, con alcuni giocatori che hanno ripreso a lavorare con intensità. La squadra si concentra sulla strategia per affrontare la partita.

L'infermeria della Roma si svuota parzialmente a Trigoria in vista dell'incrocio di campionato contro la Cremonese allo Stadio Olimpico. Il tecnico ritrova pedine fondamentali per il pacchetto arretrato e la mediana, grazie al pieno recupero di Mario Hermoso e Manu Koné, che hanno lavorato regolarmente con il gruppo nella seduta odierna al Fulvio Bernardini. La vera sorpresa della giornata riguarda però Wesley: il difensore brasiliano ha bruciato le tappe del protocollo riabilitativo, anticipando il rientro collettivo e strappando una candidatura ufficiale per la lista dei convocati di domenica sera.