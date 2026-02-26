La sfida tra Fiorentina e Jagiellonia ha visto alcuni protagonisti lasciare il segno, con Fagioli e Kean in evidenza. La linea difensiva invece ha mostrato alcune difficoltà, con diversi giocatori in affanno nelle fasi più delicate della partita. La partita si è sviluppata su ritmi intensi, offrendo spunti interessanti per analizzare le prestazioni di entrambe le formazioni.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Lezzerini 5 - Astuto a non lasciarsi prendere dalla foga di intervenire su Pululu dopo pochi minuti, disinnescando il pericolo. Poi è incerto in un paio di occasioni e nella prima sbaglia l'uscita ed è graziato da Imaz. Dal 46' De Gea 4,5 - In una serataccia ci si mette anche lui che rimette in partita i polacchi con una papera monumentale. Dodo 4 - Schierato in una inedita posizione di esterno d’attacco alto lascia poche tracce. Non va meglio quando l’uscita di Fortini lo riporta nel suo ruolo difensivo, perché si dimentica di chiudere sul solito Mazurek per lo 0-3. Solo Comuzzo fa peggio. Ma è una bella lotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Jagiellonia, le pagelle: Fagioli e Kean lasciano il segno. La difesa tutta in difficoltà

