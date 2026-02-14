La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante sul campo del Como, battendolo per 2-1 grazie a due gol nel secondo tempo. La squadra toscana ha deciso la partita con un’azione rapida al 65°, che ha colto di sorpresa i padroni di casa. Il risultato permette ai viola di allontanarsi dalla zona retrocessione e di mantenere vive le speranze di salvezza.

La Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza. I voti di Como-Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Il gol di Fagioli nel primo tempo ha messo in discesa la partita per gli ospiti che nella ripresa hanno trovato il raddoppio grazie al calcio di rigore di Moise Kean. A riaprire la gara è stato l’autogol di Parisi che ha ridato speranze agli uomini di Fabregas che rallentano così nella corsa ad un posto in Europa in vista della prossima stagione. Espulsi Vanoli e Morata nel finale con l’attaccante del Como che ha preso un doppio giallo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei viola

Ecco le pagelle della partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Serie A.

La Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese, grazie a un gol di Kean allo scadere.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Coppa Italia, le pagelle di Napoli-Como: Butez vanifica la serata magica di Vergara; Le pagelle di Pisa-Milan: Tramoni non coglie l’attimo, Athekame convince; Napoli-Como 7-8 dcr, pagelle e tabellino: Lobotka condanna gli azzurri ai rigori, Butez e Kempf decisivi, Baturina e Vergara on fire, Giovane e Alisson Santos sottotono; Maripan la riprende al 94'! Avvincente 2-2 tra Fiorentina e Torino.

Como-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: Kempf e Perrone ingenui, Fagioli slalomista, Kean glacialeLa Fiorentina conquista tre punti d'oro per la corsa salvezza: Fagioli e Kean puniscono il Como, a cui non basta l'autorete di Parisi. Espulsi Vanoli e Morata. Il Como cade al 'Sinigaglia' dopo ... msn.com

Quando si gioca Como - Fiorentina?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Napoli-Como: le pagelle di Sasà Pengue Menzione d'onore al migliore in campo: Eljif Elmas presente ovunque a tutto campo Tra i peggiori Giovane che non ha ancora trovato il suo spazio e i giusti inserimenti, ci vorrà tempo Scarica l’app di Napolità (link facebook

PAGELLE UMORISTICHE - Coppa Italia, Napoli-Como, la partita vista da un tifoso azzurro ift.tt/zGF8uZR x.com