Pagelle Juve Verona e contropagelle | dove è finito Yildiz!? Luciano queste bisogna vincerle! – VIDEO

Nella partita tra Juventus e Verona, le valutazioni dei giocatori hanno evidenziato alcune differenze significative. Tra i protagonisti, il centrocampista ha ricevuto il riconoscimento come migliore in campo, mentre il difensore ha ottenuto il giudizio più basso. Durante il match, si è notato l'assenza del centrocampista turco rispetto alle sue recenti prestazioni, e sono state sollevate critiche ai manager riguardo alcune scelte strategiche.

di Paolo Rossi Pagelle Juve Verona (e contropagelle): dove è finito Yildiz!? Luciano, queste bisogna vincerle! Il top è Conceicao, il peggiore Bremer. Durante l’ultimo appuntamento con “Ma che partita hai visto?”, all’interno della consueta rubrica “Spagelljamo”, Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno analizzato nel dettaglio le pagelle della sfida tra Juventus e Verona. Il verdetto dei due opinionisti è stato netto: la palma di migliore in campo è andata a Conceicao, l’unico capace di dare imprevedibilità alla manovra, mentre il peggiore sul rettangolo verde è stato Bremer, la cui prestazione è stata macchiata da errori pesanti e inusuali per il suo standard.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Verona (e contropagelle): dove è finito Yildiz!? Luciano, queste bisogna vincerle! – VIDEO Notizie correlate Pagelle Udinese Juve (e contropagelle): innamorati di Yildiz, una panchina deludente – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Pagelle Udinese Juve (e contropagelle): innamorati di Yildiz, una panchina deludente. Pagelle Roma Juve (e contropagelle): Yildiz buono ma non ottimo, Cambiaso sempre giù – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Pagelle Roma Juve (e contropagelle): Yildiz buono ma non ottimo, Cambiaso sempre giù. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pagelle Juventus-Verona: Vlahovic un solo tempo ma decisivo, Bremer commette un errore imperdonabile; Juventus-Hellas Verona 1-1, le pagelle: Yildiz spento, Locatelli incerto, Montipò decisivo; Juventus-Verona 1-1, pagelle e tabellino: non basta Vlahovic, i bianconeri sbattono contro i pali e il muro gialloblù; Juve-Verona, le pagelle: Bremer, amnesia da 4,5. Bowie, un guizzo da 7. Juventus-Verona 1-1: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile in casa contro il Verona, ad un passo dalla retrocessione. Ecco le pagelle di Juventus-Verona, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel post-p ... zipnews.it Pagelle di Juventus-Verona 1-1: Vlahovic risponde a Bowie. Passo falso Champions per i bianconeriSerie A, Juventus-Verona 1-1 i top e flop del match: Bowie sbuca fuori dal nulla e fa male. Vlahovic su punizione trova il gol del pari. Ma la mancata vittoria spaventa i bianconeri nella lotta Champi ... sport.virgilio.it Juventus News 24. . Le PAGELLE di Juve Verona 1-1: dove è finito YILDIZ Luciano, queste bisogna vincerle! Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Verona. #juveverona #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Pagelle Juve-Verona: Bremer superficiale e Thuram lento (4,5), Vlahovic ritrovato (6.5) x.com