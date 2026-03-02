Dopo la partita tra Roma e Juventus, sono state stilate le pagelle dei giocatori. Yildiz ha ottenuto una valutazione positiva, anche se non eccellente, mentre Cambiaso è stato valutato in modo costantemente basso. Il video delle analisi mostra i commenti sui singoli interventi e le performance di ciascun atleta durante l’incontro.

Pagelle Roma Juve (e contropagelle): Yildiz buono ma non ottimo, Cambiaso sempre giù. Il commento alle prestazioni dei bianconeri. Nel corso dell’ultima puntata della rubrica “Spagelljamo”, all’interno del programma “ Ma che partita hai visto?”, Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon hanno analizzato nel dettaglio le prove individuali offerte dai bianconeri contro la Roma. Il dibattito ha messo in luce una Juventus a più facce, tra conferme sofferte e involuzioni preoccupanti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Kenan Yildiz è stato giudicato “buono ma non ottimo”: al giovane talento turco è stata riconosciuta la capacità di accendere la luce, ma gli è stata rimproverata una certa incapacità di incidere quando ne ha avuto l’occasione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juve (e contropagelle): Yildiz buono ma non ottimo, Cambiaso sempre giù – VIDEO

Roma-Juventus 3-3, le pagelle: miracoloso Gatti (7,5), David a vuoto (5). Impreciso Yildiz (5)Il big match della 27a giornata tra Roma e Juventus si è concluso in parità: 3-3. Nel primo tempo, gran gol di Wesley per il vantaggio dei padroni di casa. Ad inizio ripresa, ... leggo.it

Roma-Juventus pagelle, Gatti all’ultimo soffio: che rimonta, ma quante insufficienzeLe pagelle di Roma-Juventus: Gatti all'ultimo soffio regala il pari ai bianconeri e li tiene in corsa per la zona Champions ... juvelive.it

Roma-Juventus, le pagelle 7,5 Pisilli "Ti ricordi quando contro la Juventus..." 7 Malen "Donyeldo Nazario" 5,5 Cristante "Serata no" Voti e commenti https://bit.ly/4rNsD4e - facebook.com facebook

Roma-Juve, le pagelle: Pisilli strizza l'occhio a Gattuso, 7. Perin, serata da 5 x.com