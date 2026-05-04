Pagano 700 euro per una soffitta pignorata e con la muffa | sfrattata famiglia con bimbo e mamma incinta

Una famiglia composta da padre, madre incinta e un bambino di tre anni è stata sfrattata dalla soffitta di via Ascanio Sforza 73, dove pagava 700 euro al mese. La famiglia aveva abitato in quell’immobile, che risultava essere pignorato e con problemi di muffa. La notizia è stata resa nota circa un mese fa, a fine marzo.

È stata sfrattata dalla soffitta di via Ascanio Sforza 73 la famiglia (padre, madre incinta e un figlio di 3 anni) il cui caso era emerso poco più di un mese fa, a fine marzo. Lunedì 4 maggio l'ufficiale giudiziario ha eseguito lo sfratto. La famiglia è stata indirizzata dai servizi sociali.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bimbo con gravi ustioni: la famiglia cerca una soluzione alternativa al Monaldi Alessandra sfrattata con una bimba di 3 anni: arriva una soluzione all’ultimoContinua l’odissea abitativa di Alessandra, 39 anni, mamma single con una bambina di tre anni, alle prese da mesi con uno sfratto che ha tenuto con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Come contribuire al ripopolamento dei borghi italiani; Pagamento pensione maggio 2026: date di accredito e cedolino; Addizionali IRPEF, stessa busta paga, tasse diverse: il paradosso fiscale che colpisce milioni di italiani. Pagano 700 euro per una soffitta pignorata e con la muffa: sfrattata famiglia con bimbo e mamma incintaAvevano versato 5mila euro di caparra per un alloggio senza acqua calda né riscaldamento: ora il Comune paga un mini alloggio per loro, ma mancano le case transitorie. La denuncia di Gorini (Verdi): ... milanotoday.it IL SALOTTO DELLE DONNE ROM Integrazione, ascolto interculturale e abbattimento delle barriere sociali Martedì 05 maggio alle ore 21:00, in collegamento live su YouTube e Facebook – Pepe Pagano Official da Londra, oppure sul profilo Facebook d - facebook.com facebook