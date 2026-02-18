Bimbo con gravi ustioni | la famiglia cerca una soluzione alternativa al Monaldi

Un bambino con gravi ustioni ha spinto la famiglia a cercare un’alternativa al Monaldi, dopo che si sono sollevate domande sulla veridicità del trapianto. La famiglia vuole approfondire le responsabilità e trovare risposte concrete sulla cura ricevuta. Intanto, le autorità stanno verificando le circostanze del caso, mentre la famiglia si muove tra diverse opzioni di trattamento.

"> Indagini in Corso sulla Verità del Trapianto Focolaio di Controversie. Napoli. La vicenda di un bambino di soli due anni e mezzo, che sta combattendo tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi, si è trasformata in un vero e proprio incubo giudiziario e clinico. La Procura di Napoli è attualmente impegnata in un’inchiesta per far luce su una serie di presunti errori che potrebbero aver condotto all’impianto di un cuore compromesso. Sei Indagati e Presunti Errori Nella Catena del Trapianto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Cuore bruciato, il legale della famiglia: Per Roma bimbo non più trapiantabile, per il Monaldi sìIl legale della famiglia afferma che, secondo l’ospedale Bambino Gesù di Roma, il bambino non può più ricevere un nuovo cuore, mentre l’ospedale Monaldi di Napoli ritiene che sia ancora possibile.

