Pagani rapina aggravata e lesioni | due arresti grazie al riconoscimento fotografico

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri per aver commesso una rapina aggravata e aver provocato lesioni. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificarli grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul campo. Uno dei due arrestati ha 32 anni, mentre l’altro ha un'età ancora da confermare. Le indagini sono proseguite con l’obiettivo di chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Individuati dai Carabinieri dopo le indagini su videosorveglianza e testimonianze: un 32enne ai domiciliari, un 34enne in carcere I Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno eseguito, nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, a Pagani, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di due cittadini stranieri, di 32 e 34 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Rapina a Pagani: i fatti. L’episodio risale allo scorso mese di marzo, quando la vittima, un cittadino straniero, è stata aggredita e colpita in strada da due individui giunti a bordo di un’autovettura.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pagani, rapina aggravata e lesioni: due arresti grazie al riconoscimento fotografico Notizie correlate Rapina aggravata e lesioni, 21enne lascia i domiciliari per il carcereI carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nell’agro aversano. Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arrestiI Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Pizzaiolo di Pagani ucciso a coltellate a Ibiza: caccia all’assassino; Arrestato a Ibiza l'assassino del pizzaiolo di Pagani: è un 45enne di Avellino. Rapina aggravata e tentata estorsione, due giovani arrestati a MarinoA Marino, su delega della procura di Velletri e della procura per i Minorenni di Roma, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno eseguito due ordinanze di applicazione di misure cautelari nei ... rainews.it