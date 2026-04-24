Rapina aggravata e lesioni 21enne lascia i domiciliari per il carcere

Nel comune di San Cipriano d’Aversa, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni che si trovava agli arresti domiciliari. L’operazione è stata eseguita per un ordine di carcerazione emesso in relazione a una rapina aggravata e lesioni. Il ragazzo, residente a Casapesenna, è stato trasferito in carcere dai militari della Stazione locale.

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nell’agro aversano. I militari della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno tratto in arresto un 20enne residente a Casapesenna, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Il provvedimento, emesso dalla Procura della.🔗 Leggi su Casertanews.it

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