Paganelli Modena vittoria epica agli extra inning | 6-5 contro l’Avigliana

La Paganelli Modena ha conquistato una vittoria con il punteggio di 6-5 contro l’Avigliana, dopo un’andata agli extra inning. Nella decima ripresa, la squadra è riuscita a recuperare uno svantaggio e a pareggiare i conti. La partita si è conclusa all’undicesimo inning, quando una valida decisiva è stata firmata da un giocatore della Paganelli, che ha portato alla vittoria finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Paganelli a ribaltare lo svantaggio nella decima?. Chi ha firmato la valida decisiva nell'undicesimo inning?. Perché il cambio di Medina ha trasformato la psicologia del gruppo?. Quali errori tecnici hanno permesso il sorpasso della Modena?.? In Breve Vasquez batte l'Avigliana all'undicesimo inning dopo il pareggio 5-5 della decima.. Medina gestisce il monte di lancio dopo il 3-3 della sfida.. Sostituzioni tattiche coinvolgono Bizzoco, Franceschini, Martinez e Scerrato GL durante il match.. Lanciatori avversari Cueto, Germin e Peirani perdono il vantaggio nel finale.. La Paganelli Modena batte l’Avigliana per 6 a 5 sabato sera, conquistando la seconda gara dopo una battaglia sportiva durata oltre tre ore di gioco finita con gli extra inning.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paganelli Modena, vittoria epica agli extra inning: 6-5 contro l’Avigliana Notizie correlate La Paganelli si riscatta. Vince gara due agli extra inningPAGANELLI MODENA 6AVIGLIANA 5 Paganelli Modena: Scerrato L, Cirilli, Russo (Bizzoco), Angelotti (Franceschini, Martinez), Pompilio, Di Stefano,... Baseball. Paganelli Modena delude ancora. Solo un pari contro SevesoLa Paganelli Modena è costrett alla divisione della posta da un modesto Seveso, ultimo in classifica. Approfondimenti e contenuti Baseball. ’Solito’ Paganelli, il pari deludeIl Paganelli Modena continua a non convincere, dimostrando limiti che sono più mentali che tecnici. Prestazione di basso livello ... sport.quotidiano.net Baseball. Paganelli Modena delude ancora. Solo un pari contro SevesoLa Paganelli Modena è costrett alla divisione della posta da un modesto Seveso, ultimo in classifica. Terza sconfitta sempre in gara uno, un monte di lancio non certamente al top. Al contrario di gara ... ilrestodelcarlino.it