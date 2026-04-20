Baseball Paganelli Modena delude ancora Solo un pari contro Seveso

La Paganelli Modena di baseball ha concluso la partita con un pareggio contro la squadra di Seveso, che si trova in fondo alla classifica. La squadra modenese non è riuscita a ottenere una vittoria e si è dovuta accontentare di un risultato di parità. La partita si è disputata in un contesto in cui entrambe le formazioni cercavano di ottenere punti, ma alla fine il punteggio è rimasto uguale.

La Paganelli Modena è costrett alla divisione della posta da un modesto Seveso, ultimo in classifica. Terza sconfitta sempre in gara uno, un monte di lancio non certamente al top. Al contrario di gara due, che vede i gialli sempre vincenti, in questo inizio di torneo. Il monte di gara uno è un vero tallone di Achille per una Paganelli troppo brutta per essere vera. La patata bollente passa tutta nelle mani dei tecnici, per una risalita in classifica generale a fronte di 38 partite da disputare da qua a settembre. paganelli modena 1 seveso 10 MODENA. Scerrato.L, Campazzi, Russo, Pompilio, Angelotti, Di Stefano (Galli.T), Galli.D, Fabbri. Cirilli (Garuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baseball. Paganelli Modena delude ancora. Solo un pari contro Seveso Notizie correlate La Paganelli ospita Seveso. C’è voglia di riscattoProsegue la serie di eventi per celebrare per i 60 anni di attività sportiva del Modena baseball, dopo il successo di pubblico già ottenuto lo scorso... Tennis Chieti, debutto storico in Serie B1: pari contro Modena a Piana VincolatoEsordio positivo per l’Asd Tennis Chieti nel campionato nazionale maschile di Serie B1. Altri aggiornamenti Si parla di: Baseball. Paganelli Modena delude ancora. Solo un pari contro Seveso. Baseball. Paganelli Modena delude ancora. Solo un pari contro SevesoLa Paganelli Modena è costrett alla divisione della posta da un modesto Seveso, ultimo in classifica. Terza sconfitta sempre in gara uno, un monte di lancio non certamente al top. Al contrario di gara ... sport.quotidiano.net Baseball. Paganelli a metà. L’impresa è sfiorataUna Paganelli in salute domina gara uno in scioltezza con Infante in giornata vincente, forte di un grande attacco con 13 valide in attivo; nulla da fare per i locali lombardi. In gara due i ragazzi ... ilrestodelcarlino.it