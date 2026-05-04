La Paganelli si riscatta Vince gara due agli extra inning

Nella notte, la squadra di Paganelli Modena ha conquistato la vittoria contro Avigliana al termine di una partita lunga e combattuta, terminata dopo gli extra inning con un punteggio di 6-5. La sfida si è conclusa con l’ultimo punto segnato nel decimo inning, dopo che le squadre avevano pareggiato in più occasioni. La formazione ha schierato diversi giocatori, tra cui Scerrato, Cirilli, Russo e Angelotti, che hanno contribuito a mantenere viva la gara fino alla fine.

PAGANELLI MODENA 6 AVIGLIANA 5 Paganelli Modena: Scerrato L, Cirilli, Russo (Bizzoco), Angelotti (Franceschini, Martinez), Pompilio, Di Stefano, Campazzi, Fabbri (Scerrato GL). Galli (Vasquez), Hurtado. Lanciatori: Escudero (rl 5 - 3 bv – pu 3), Medina (rl 6 – bv 1 – pu 2) Vincente. Avigliana. Lanciatori: Cueto, Germin, Peirani (Perdente). Paganelli Modena vince e convince dopo il buio di una gara uno buttata via: arriva la luce, protagonista il pitcher cubano Frank Medina (foto) match winner nella gara due di sabato sera vinta col brivido extra inning dopo 3 ore e un quarto di gioco. E’ stata una gara due dalle mille emozioni fino all’ 11° inning.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Paganelli si riscatta. Vince gara due agli extra inning Notizie correlate Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro, vince Jodoin di MariaSeconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro dai tre metri, vince Jodoin di MariaSeconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Baseball. La Paganelli sul diamante del Settimo Torinese. Serve il riscatto dopo un avvio non convincente; Baseball La Paganelli sul diamante del Settimo Torinese Serve il riscatto dopo un avvio non convincente.