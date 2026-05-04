A Padova, un esponente politico ha deciso di lasciare il suo partito di appartenenza, con l’obiettivo di intraprendere una nuova strada civica denominata Orizzonti. La scelta è stata comunicata ufficialmente, e si tratta di un passaggio che segna un cambio di direzione nella sua attività politica. La decisione di abbandonare l’alleanza con il partito precedente è stata annunciata come definitiva.

? Cosa scoprirai Perché Longobardi ha deciso di abbandonare definitivamente Alleanza Verdi e Sinistra?. Come cambierà la gestione ambientale di Padova con l'ingresso in Orizzonti?. Quali nuove strategie userà il movimento per coinvolgere i quartieri padovani?. Chi guiderà la sfida elettorale tra i partiti nazionali e i civici?.? In Breve Distacco da Alleanza Verdi e Sinistra avvenuto nel dicembre 2025. Presidente Alessandro Dianin accoglie l'ingresso di Longobardi nel movimento. L'ex dirigente ha affrontato tre diverse campagne elettorali come candidato. Obiettivo di riconnessione tra istituzioni e quartieri di Padova. Lunedì 04 maggio 2026, Andrea Longobardi ha annunciato ufficialmente l’adesione al movimento civico Orizzonti, segnando un distacco definitivo dalle dinamiche di Alleanza Verdi e Sinistra a Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, Longobardi sceglie Orizzonti: nuova sfida civica per il territorio

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