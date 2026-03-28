Orizzonti | Siamo contrari alla fusione tra Padova Hall e Interporto

Il movimento civico Orizzonti si è opposto alla decisione presa nel consiglio comunale di approvare la fusione tra Padova Hall e Interporto. La posizione del gruppo, che fa riferimento a Marco Carrai e Arturo Lorenzoni, si basa sulla contrarietà a questa operazione. La notizia arriva pochi giorni dopo l’approvazione ufficiale della fusione, che coinvolge le due realtà.

Il movimento politico che fa riferimento ad Arturo Lorenzoni e Marco Carrai è convinto che il risanamento dei conti non può e non deve avvenire al prezzo della cancellazione della Fiera Il movimento civico Orizzonti, che fa riferimento a Marco Carrai ed Arturo Lorenzoni è contrario alla fusione tra Padova Hall e Interporto, approvata nel corso dell'ultimo consiglio comunale. «Riteniamo - hanno riferito i vertici del movimento politico - che questa operazione si tradurrà, di fatto, nella sparizione totale dell'attività fieristica padovana: un'operazione che rischia di far perdere alla nostra città un pezzo fondamentale della propria identità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Orizzonti: «Siamo contrari alla fusione tra Padova Hall e Interporto» Articoli correlati Leggi anche: Interporto-Padova Hall, Pd: «Scelta strategica per il futuro economico» Sviluppo Interporto Padova: scelti i partner PSA e Logtainer, nasce Intermodal Terminal Padova SrlSono state scelte come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa, a seguito di una procedura pubblica competitiva,...