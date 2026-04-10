Il 10 aprile 2026, a Legnano, è stata annunciata la candidatura di Carolina Toia alla carica di sindaco, dando il via ufficiale alla campagna elettorale. La notizia si inserisce in un contesto di competizione politica locale, con Toia che propone una nuova visione civica per la città. La sua candidatura rappresenta un momento di svolta nel panorama politico, con il voto che si avvicina e le varie forze in campo pronte a presentare le proprie proposte.

La corsa per la guida di Legnano si è ufficialmente accesa questo venerdì 10 aprile 2026, con l'annuncio della candidatura di Carolina Toia alla carica di sindaco. La politica locale si prepara al voto amministrativo previsto per il mese di giugno, con una proposta che punta a unire l'esperienza istituzionale pregressa a una visione civica e territoriale fortemente radicata nel tessuto della città. Attraverso una comunicazione diretta rivolta ai residenti, la consigliera comunale ha confermato l . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnano, Carolina Toia sfida il voto: una nuova visione civica

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