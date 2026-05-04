Padova fermati 4 ungheresi con attrezzi da scasso | c’è due minori

A Padova, quattro persone di origine ungherese sono state fermate dalla polizia durante un controllo. Tra loro ci sono anche due minori, il cui zaino ingombrante trasportato sui monopattini ha attirato l’attenzione degli agenti. Sono in corso verifiche per capire cosa contenesse e per determinare la loro identità. I due minorenni risultano ricercati in Ungheria per scomparsa.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva lo zaino ingombrante trasportato dai ragazzi sul monopattino?. Chi sono i due minorenni ricercati in Ungheria per la loro scomparsa?. Come hanno fatto gli adulti a sfruttare i ragazzi per il piano?. Perché il Questore ha disposto il foglio di via per tre anni?.? In Breve Minori scomparsi in Ungheria il 19 aprile presso la loro struttura di accoglienza.. Sequestrati trancia da 47 centimetri, coltello, martello, pinza, due cacciavite e guanti.. Questore Marco Odorisio dispone foglio di via per tre anni ai due adulti.. Gruppo residente in provincia di Venezia intercettato in Corso del Popolo a Padova.. La Polizia di Stato ha fermato in zona stazione ferroviaria di Padova quattro cittadini ungheresi, tra cui due minori di 13 e 15 anni, con un carico di attrezzi da scasso durante il weekend del primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, fermati 4 ungheresi con attrezzi da scasso: c’è due minori Notizie correlate Crema: 4 fermati con auto rubata e attrezzi da scassoNel cuore della provincia di Cremona, la domenica 15 marzo 2026 ha i Carabinieri di Crema neutralizzare due distinti gruppi criminali nella serata... Tre uomini fermati con attrezzi da scasso: foglio di via dal territorio aretinoControlli mirati della Polizia di Stato per contrastare i furti nel territorio aretino. Contenuti utili per approfondire Si parla di: In coppia dall'Ungheria con due minorenni e arnesi da scasso, fermati a Padova; Usano due minorenni per mettere a segno furti: fermati in stazione. In coppia dall'Ungheria con due minorenni e arnesi da scasso, fermati a PadovaUna coppia di cittadini ungheresi è stata denunciata e sottoposta al foglio di via da Padova dopo essere stata trovata, nella zona della stazione ferroviaria, assieme a due ragazzini connazionali, di ... ansa.it