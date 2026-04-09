In aula si sono susseguiti interventi di Elly Schlein e Giuseppe Conte, con scambi di accuse e rivendicazioni tra i due. Durante il dibattito sull’informativa della premier, si è notato un certo coordinamento tra le dichiarazioni dei due leader politici. La discussione ha messo in evidenza una sequenza di interventi che si sono susseguiti senza interruzioni, creando un confronto diretto tra le parti.

Tra sfide lanciate da una parte all’altra dell’ emiciclo, accuse e rivendicazioni, un dato emerge dal dibattito sull’ informativa della premier Giorgia Meloni: il raccordo tra gli interventi di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Due discorsi che sembrano quasi scaturire da una stessa mente, per quanto sono conseguenziali, e che si sviluppano attorno a uno stesso schema. Addirittura, il presidente del M5s riprende da dove l’alleata conclude l’intervento. L’accusa: “Quattro anni e zero riforme”. Ovvero, l’accusa a Meloni di non aver portato a casa nessuna riforma in quattro anni. «Lei ha citato grandi numeri ma non ha citato i numeri essenziali: sono due numeretti, quattro anni e zero riforme », attacca Conte. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Conte-Schlein duettano in Aula, pronta l'alternativa

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