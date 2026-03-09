Tutti pazzi per i pacchi Amazon Sigillati e venduti a peso fanno il pieno al Centro fiere

Alla Fiera dell’elettronica a Villa Potenza, molte persone si sono radunate per un evento insolito: la vendita di pacchi Amazon sigillati e venduti a peso, provenienti da consegne non effettuate. L’iniziativa, che ha attirato un pubblico numeroso, si è svolta ieri nel Centro fieristico. Sono state vendute diverse confezioni, creando un vero e proprio assalto tra gli appassionati di elettronica e collezionisti.

Tutti pazzi per i pacchi di Amazon. Tante persone si sono ritrovate alla Fiera dell’elettronica a Villa Potenza, dove ieri è andata in scena un’iniziativa particolare: la vendita a peso dei pacchi non consegnati da Amazon. Disposti in grandi ceste, sono venduti chiusi e si pagano a peso, 2,49 euro l’etto a prescindere dal contenuto. "Sono arrivate parecchie persone oggi – conferma Andrea, uno degli organizzatori –. Oltre ai pacchi di Amazon, ci sono anche i Mistery box che vendiamo a 40 euro l’uno. Si partecipa così a un’estrazione finale con premi invitanti, tra cui dei cellulari. Abbiamo migliaia di pacchi che Amazon, non avendo potuto consegnarli, lascia invenduti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per i pacchi Amazon. Sigillati e venduti a peso fanno il pieno al Centro fiere In Campania tutti pazzi per la Lotteria Italia: aumentano del 10,5% i biglietti vendutiLa Campania sfiora il milione di biglietti venduti e si conferma tra le regioni trainanti della Lotteria Italia 2025. Natale, allerta pacchi Amazon che spariscono nel nulla: che fine fannoCon l’avvicinarsi del Natale, aumentano in modo esponenziale gli acquisti online e Amazon diventa uno dei canali principali per la corsa ai regali. Mysterzon: pacchi smarriti venduti a peso… ne vale la pena Approfondimenti e contenuti su Tutti pazzi. Temi più discussi: Tutti pazzi per i micro-drama; Grottolella: tutti pazzi per Sal Da Vinci; Tutti pazzi per l’arte e la storia di Cesetti; Tutti pazzi per Sanremo: la città esplode ma Ariston flat. Tutti pazzi per Pokémon Pokopia: i segreti del nuovo gioco per Switch 2Pokémon Pokopia è il titolo perfetto e di cui tutti parlando su Nintendo Switch 2: crea il tuo mondo personalizzato. punto-informatico.it Carolyn Bessette e Jfk, tutti pazzi per lo stile di Love Story: ma copiarli oggi non funzionaNessuna via di mezzo: di questi tempi o siete Catherine Earnshaw con tanto di bustier, melodramma e guance arrossate dai venti della brughiera o siete Carolyn Bessette, con i suoi look ... ilmessaggero.it Monica Leofreddi. . Tutti pazzi per Achille! #achillelauro #roma #live #music - facebook.com facebook Tutti pazzi per Alisson Santos: le principali pagelle del brasiliano x.com