P1 Abano Terme riparte la settimana di eventi tra liscio dance e anni 80 90

A Abano Terme la discoteca P1 di via Giusti riprende le sue attività con una serie di eventi dedicati alla musica dance, liscio e anni Ottanta e Novanta. La programmazione prevede serate con diverse proposte musicali, accompagnate dalla presenza di ospiti. L’obiettivo è offrire un calendario ricco di appuntamenti per il pubblico del territorio, con serate che si succederanno nel corso del weekend.

Riparte a pieno regime la programmazione della discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme, pronta ad accendere le serate del territorio con un weekend ricco di musica e ospiti.Venerdì 8 maggioSi parte venerdì 8 maggio con una doppia proposta capace di soddisfare tutti i gusti. Nella sala liscio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate P1 DI Abano Terme, il programma del weekend tra liscio e danceNuovo fine settimana all’insegna della musica e del ballo alla Discoteca P1, uno dei punti di riferimento della movida termale. P1 ad Abano Terme, weekend di musica tra liscio e discoAlla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme torna un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due serate pensate per... Aggiornamenti e dibattiti P1 Abano Terme, riparte la settimana di eventi tra liscio, dance e anni 80/90Si parte venerdì 8 maggio con una doppia proposta capace di soddisfare tutti i gusti. Nella sala liscio protagonista sarà Mattia Agostini, mentre nella sala dance si balla con l’evento Pop Hits 80 90 ... padovaoggi.it P1, finalmente la grande riapertura ad Abano TermeDopo alcune settimane di stop, torna ad accendersi la musica ad Abano Terme: riapre la discoteca P1 Disco Abano Terme, pronta a inaugurare una nuova fase con un evento speciale. Il grande ritorno è fi ... padovaoggi.it