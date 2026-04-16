MXGP si chiude la doppietta italiana con il GP del Trentino La classe regina cerca ancora un padrone

Il Mondiale motocross 2026 si è concluso con il GP del Trentino, che ha sancito la fine della doppietta italiana nella classe regina. La competizione ha visto sfidarsi i piloti in diverse manche, con alcuni infortuni e cambi di posizione durante le gare. La classifica generale è stata aggiornata, ma il campione ancora non è stato ufficialmente deciso. La stagione prosegue con nuove tappe previste in altre località.

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026 e, nello specifico, siamo di fronte al secondo impegno della doppietta italiana che si è aperta che con il Gran Premio di Sardegna dello scorso weekend e si andrà quindi a concludere con il Gran Premio del Trentino, quinto round stagionale. Si correrà come tradizione nello splendido scenario del tracciato di Pietramurata per una tappa di estrema importanza. Inutile girarci attorno, mai come in questa annata la classe regina sembra non avere un padrone o un dominatore già predefinito. Tutto appare apertissimo e le prime quattro uscite lo hanno confermato in maniera amplissima....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, si chiude la doppietta italiana con il GP del Trentino. La classe regina cerca ancora un padrone Notizie correlate Motocross, si torna in pista per il GP di Andalucia. La MXGP cerca la propria direzioneDopo un fine settimana di riposo torna prontamente in scena il Mondiale di motocross 2026. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: si parte con la FP1! Inizia la stagione della classe regina Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MXGP 2026, quinta tappa in Trentino: orari TV e come vedere le gare di Arco di Trento; Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming; MXGP 2026 rd.5 - Tutti gli orari del GP del Trentino. Si corre a Arco di Trento; Conto alla rovescia per il Gp del Trentino di motocross. MXGP, si chiude la doppietta italiana con il GP del Trentino. La classe regina cerca ancora un padroneProsegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026 e, nello specifico, siamo di fronte al secondo impegno della doppietta italiana che si è ... oasport.it GP Trentino 2026: a Pietramurata la quinta tappa del Mondiale MotocrossIl Mondiale motocross 2026 prosegue senza sosta. Dopo il Gran Premio di Sardegna, la carovana si sposta in Italia per il Gran Premio del Trentino, quinta tappa del campionato. Sul tracciato di Pietram ... it.blastingnews.com Hai mai vissuto un giorno da fly fishing guide Nella nuova puntata di Live Like a Local, la nostra Trentino Explorer Aura Zanghellini si mette in gioco insieme ad Annika Zamboni, fishing-guide trentina. Serve manualità, tanta pazienza… e niente può e - facebook.com facebook | RASSEGNA STAMPA I titoli dei quotidiani locali dedicati a Trentino Volley nella giornata di venerdì #16aprile 2026: l’ #Adige, #CorrieredelTrentino e #ilT # #trentinonelcuore x.com