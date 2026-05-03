Gita scolastica ad Ostuni vodka nella borraccia | sedicenne marchigiana in coma etilico

Durante una gita scolastica ad Ostuni, una ragazza di 16 anni proveniente da una scuola marchigiana si è sentita male dopo aver bevuto vodka dalla borraccia. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è risultata in coma etilico. La scuola e le autorità stanno indagando sui fatti per chiarire l’accaduto. La ragazza si trova sotto osservazione medica.

Vita scolastica ad Ostuni in settimana. Scuola marchigiana, di Osimo. Una ragazza di 16 anni ha messo vodka nella borraccia e l'ha bevuta fino a che non è finita in coma etilico. I compagni hanno dato l'allarme, l'adolescente è stata trasportata all'ospedale e per l'intera notte fra martedì e mercoledì ad assisterla è stato un professore che l'ha rassicurata una volta terminata la crisi. Quindi i genitori, partiti dalle Marche, hanno raggiunto l'ospedale e quando la situazione è migliorata hanno riportato la ragazza a casa. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico Notizie correlate Leggi anche: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni Leggi anche: Vodka in gita scolastica, sviene nella camera d’hotel a 15 anni. Protestano prof e famiglie: “Basta scuola dei viaggi” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vodka in gita scolastica, sviene nella camera d’hotel a 15 anni. Protestano prof e famiglie: Basta scuola dei viaggi; Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni; BORRACCE ALLA VODKA E OMERTA' IN GITA: 15ENNE DEL CORRIDONI-CAMPANA IN COMA ETILICO; Gita a Ostuni | 15enne in ospedale dopo alcol polemica tra i genitori. Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad OstuniOSIMO Paura al viaggio d’istruzione del Corridoni-Campana in Puglia. La comitiva in viaggio a Ostuni, nella notte tra martedì e mercoledì, ha vissuto attimi di terrore ... ilmattino.it Ostuni, vodka nascosta in borraccia durante la gita: studentessa di 15 anni finisce in coma etilicoMomenti di forte apprensione a Ostuni, dove una gita scolastica si è trasformata in un’emergenza sanitaria nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Una studentessa di 15 anni, in viaggio con una comitiva ... brindisisera.it TRAGEDIA SULLA 106: morti i genitori, salve le tre ragazze di ritorno dalla gita scolastica. - facebook.com facebook In un rinomato liceo etneo, varie classi non partecipano alla gita scolastica all’estero: mentre i compagni delle altre sezioni fanno la fila al gate dell’aeroporto diretti verso le capitali europee, altri studenti restano a scuola. Il motivo Nessun doc… x.com