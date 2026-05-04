Ostuni | arriva il nuovo pediatra per le cure dei bambini

A Ostuni è stato annunciato l’arrivo di un nuovo pediatra dedicato alle cure dei bambini, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza locale. La decisione è stata presa dopo che sono state sollevate proteste riguardo ai lunghi spostamenti verso il centro di Fasano, che molti genitori consideravano problematici. La nuova figura professionale si occuperà delle visite pediatriche nella città, riducendo così le incombenze di viaggio per le famiglie ostunesi.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione delle visite per i piccoli ostunesi?. Chi ha spinto per risolvere il problema dei viaggi verso Fasano?. Quando inizierà ufficialmente l'attività del nuovo medico in città?. Perché la provincia di Brindisi sta monitorando tutti i servizi sanitari?.? In Breve Famiglie ostunesi hanno dovuto rivolgersi ai comuni di Fasano o Cisternino per visite.. L'iter amministrativo per l'assegnazione definitiva si concluderà nei prossimi giorni.. L'intervento rientra nel piano di monitoraggio sanitario della provincia di Brindisi.. Il provvedimento risolve il disagio causato dagli spostamenti chilometrici per le cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

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