Gonzaga | arriva il nuovo pediatra ecco come sceglierlo online
A Gonzaga, a partire dal primo maggio 2026, un nuovo pediatra inizierà a esercitare nel territorio. La selezione del professionista si effettua attraverso il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia, che permette di scegliere il medico tramite piattaforma online. La procedura consente ai genitori di individuare facilmente il pediatra disponibile nella zona e di completare la scelta senza recarsi fisicamente presso gli studi medici.
? Cosa sapere Il pediatra Mattia Fortunato inizierà l'attività a Gonzaga dal primo maggio 2026.. La scelta del medico avviene online tramite il fascicolo sanitario della Regione Lombardia.. Il primo maggio 2026 segnerà un momento di svolta per le famiglie di Gonzaga, con l’apertura ufficiale dell’ambulatorio del pediatra Mattia Fortunato che inizierà la sua attività professionale nel Comune. La notizia giunge tra i vicoli del centro e le strade che collegano le abitazioni dei piccoli cittadini, portando una risposta concreta alla necessità di assistenza medica pediatrica sul territorio. Il dottor Fortunato si renderà operativo proprio in coincidenza con l’inizio del mese di maggio, offrendo un punto di riferimento essenziale per la salute dei più piccoli della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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