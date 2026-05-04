Ostia stretta sul lungomare | fermati 10 parcheggiatori abusivi

Nel fine settimana lungo del 1° maggio, la polizia locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 2.000 verifiche sul territorio di Ostia. Durante i controlli, sono stati identificati e sanzionati 1.400 illeciti, tra cui una stretta sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel lungomare. In totale, sono stati fermati 10 individui coinvolti in attività illegali di questo tipo.

Ostia, 4 maggio 2026 – Oltre 2mila verifiche e 1.400 illeciti accertati: questo il bilancio dei controlli della polizia locale di Roma Capitale nel weekend lungo del 1° maggio (leggi qui). Sul fronte della sicurezza stradale oltre mille multe e 10 patenti ritirate, mentre sono state numerose anche le violazioni contestate a locali ed esercizi commerciali per irregolarità nella vendita e somministrazione di alcolici, carenze nei titoli autorizzativi e mancato rispetto degli orari di chiusura, a cui si aggiungono quelle per il consumo di bevande alcoliche fuori orario e per disturbo della quiete pubblica. Sul litorale, in vista del grande...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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