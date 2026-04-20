Controlli a tappeto sul lungomare stretta contro abusivi e merce contraffatta

A San Leone sono stati intensificati i controlli lungo il lungomare per contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti. Le forze dell’ordine stanno effettuando verifiche mirate per identificare eventuali venditori non autorizzati e sequestrare merce falsa. Le operazioni vengono svolte in modo continuo per garantire il rispetto delle normative e tutelare i consumatori.

Controlli rafforzati a San Leone per contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti. Ad Agrigento è stato attivato un piano straordinario di verifiche interforze nell’area del lungomare Falcone e Borsellino, già avviato durante le festività pasquali su proposta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli contro la merce contraffatta nei negozi di Bergamo, una denuncia Leggi anche: Parcheggiatori abusivi, controlli a tappeto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Controlli a tappeto a Bolzano: arresto e sei denunce nel blitz ad alto impatto; Controlli a tappeto tra Boccea e l'Aurelia, cibo scaduto nei minimarket e sanzioni nelle sale slot; Anagni, Controlli a tappeto dei carabinieri sul territorio: sequestrata droga; Controlli a tappeto, tre denunce. Pachino. Controlli a tappeto, rafforzata la presenza della Polizia sul territorioUn fine settimana all’insegna della prevenzione e della sicurezza quello appena trascorso, durante il quale la Polizia di Stato ha intensificato in maniera significativa i controlli su tutto ... libertasicilia.it Controlli a tappeto 2026, nel mirino del Fisco le spese mediche con Tessera SanitariaDisposti controlli a tappeto sulle dichiarazioni dei redditi con agevolazioni fiscali per le spese mediche e rimborsi. Ecco chi deve fare attenzione e come sono effettuate le verifiche. money.it GUARDIA DI FINANZA, NUOVA UNITÀ NAVALE A VIESTE: rafforzati i controlli in mare - facebook.com facebook Streaming illegali in bar e locali, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per le gare di Champions x.com