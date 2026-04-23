Lo Stato gli dà in concessione il lido ma è abusivo | sequestrato l'Arcobaleno Beach a Ostia

Un lido a Ostia, noto come Arcobaleno Beach, è stato sottoposto a sequestro perché considerato abusivo, nonostante fosse stato concesso dallo Stato al titolare nel 1995. Il proprietario ha dichiarato che sua madre aveva ottenuto la concessione e che avevano partecipato con successo a diverse gare d'appalto. L'operazione di sequestro è avvenuta di recente, e le autorità hanno proceduto in conformità alle normative vigenti.

La denuncia del titolare dell'Arcobaleno Beach di Ostia sequestrato: "Mia madre lo ha avuto dallo Stato nel 1995 e abbiamo vinto le gare. Ce l'hanno dato già abusivo?".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach Castel Volturno, sequestrato noto lido: concessione intestata a un pregiudicatoSecondo quanto emerso dalle indagini, la licenza del lido risultava intestata a un soggetto pregiudicato, già condannato in via definitiva per reati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach; Ostia, sequestrato il lido Arcobaleno: Abusi edilizi e nessuna concessione. Estate a rischio ricorsi; Ostia: scatta il sequestro per lo stabilimento Arcobaleno Beach; Ostia, blitz della finanza negli stabilimenti balneari: sigilli all’Arcobaleno. Lo Stato gli dà in concessione il lido ma è abusivo: sequestrato l’Arcobaleno Beach a OstiaLa denuncia del titolare dell'Arcobaleno Beach di Ostia sequestrato: Mia madre lo ha avuto dallo Stato nel 1995 e abbiamo vinto le gare ... fanpage.it Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno BeachL'ispezione ha accertato la presenza di abusi in gran parte degli immobili che si trovano su lungomare Paolo Toscanelli ... romatoday.it Il concessionario dell'Arcobaleno Beach sequestrato dalla Procura si difende: "Nessun abuso nel nostro impianto, è così come ci è stato consegnato dallo Stato" - facebook.com facebook Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach ift.tt/jFC3X4o x.com