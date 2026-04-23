Lo Stato gli dà in concessione il lido ma è abusivo | sequestrato l'Arcobaleno Beach a Ostia

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lido a Ostia, noto come Arcobaleno Beach, è stato sottoposto a sequestro perché considerato abusivo, nonostante fosse stato concesso dallo Stato al titolare nel 1995. Il proprietario ha dichiarato che sua madre aveva ottenuto la concessione e che avevano partecipato con successo a diverse gare d'appalto. L'operazione di sequestro è avvenuta di recente, e le autorità hanno proceduto in conformità alle normative vigenti.

La denuncia del titolare dell'Arcobaleno Beach di Ostia sequestrato: "Mia madre lo ha avuto dallo Stato nel 1995 e abbiamo vinto le gare. Ce l'hanno dato già abusivo?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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