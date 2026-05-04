Ostia rimaste 15 spiagge su 50 | colpa di macerie sequestri e abbandono

A Ostia, solo 15 spiagge sono ancora aperte su un totale di 50, a causa di macerie, sequestri e abbandono. La stagione balneare dovrebbe iniziare il 10 maggio, ma molte zone restano interdette o in condizioni di inagibilità. La situazione delle spiagge è al centro di numerosi interventi da parte delle autorità, che stanno cercando di affrontare le criticità ancora presenti.

La stagione balneare è alle porte, per la precisione il "via" ufficiale sarà il 10 maggio, ma a Ostia la situazione è ancora in alto mare. L’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri taglia idealmente il nastro dell’estate, che inizia però col freno a mano tirato e tante criticità. Ruspe, macerie, sequestri e abbandono: è questo lo scenario sul lungomare della Capitale. L’operazione-legalità di Procura e Comune, ovvero giù gli abusi negli stabilimenti, è arrivata a ridosso della stagione turistica, col risultato di avere meno servizi per i cittadini-bagnanti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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