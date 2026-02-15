Crollano le mura dell’antico castello macerie in strada Alcune abitazioni rimaste senza elettricità
Il vento forte ha fatto crollare le mura dell’antico castello di Fabro, lasciando macerie sparse in strada. Alcune case vicine sono rimaste senza elettricità dopo il crollo. La scena si è svolta intorno alle nove di sera, creando caos tra i residenti.
Fabro, 15 febbraio 2026 – Paura nella tarda serata di ieri, sabato 14 febbraio, in pieno centro storico a Fabro. Una porzione delle mura dell’antico castello che caratterizza la fortificazione del borgo è crollata, con pietre in strada e ansia tra i residenti. Fabro, crollano le mura in strada. Paura tra i residenti I presenti riferiscono di un grande boato, ma per fortuna in quel momento nessuno passava lì sotto e quindi non ci sono stati feriti. Soltanto alcune abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Orvieto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fabro, crollano le mura in strada. Paura tra i residenti
