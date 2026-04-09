A Reggio Emilia si sono intensificate le polemiche in vista dell’esibizione del rapper Kanye West, prevista per il 18 luglio come parte del festival Hellwatt. Il dibattito si è acceso dopo le critiche di un partito di destra nei confronti della decisione della Giunta comunale di ospitare l’artista. La discussione ha coinvolto diverse figure politiche e ha portato a commenti pubblici sulla scelta di inserire il concerto nel calendario del festival.

Il dibattito a Reggio Emilia si è acceso bruscamente in seguito alle polemiche riguardanti l’imminente esibizione del rapper Kanye West, prevista per il 18 luglio all’interno del programma Hellwatt festival. Alessandro Aragona, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, ha attaccato duramente la gestione della Giunta locale, definendo surreale e limitata la discussione che sta coinvolgendo l’amministrazione comunale in merito alla figura dell’artista americano, noto per le sue passate dichiarazioni antisemite e a sostegno del nazismo. La gestione delle priorità tra turismo e decoro urbano. Secondo quanto espresso dal segretario di Fratelli... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kanye West a Reggio: Fdi attacca la Giunta, “Priorità sbagliate

Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio.

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Temi più discussi: Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio alla Rcf Arena; Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte: bufera su Kanye West anche per il concerto a Reggio Emilia. Scattano gli appelli per cancellare lo show del rapper; Kanye West a Reggio Emilia si farà. Il Comune prende le distanze, ma non si mette di traverso (di S. Renda).

Dopo lo stop in Inghilterra, la conferma: Kanye West si esibirà a Reggio Emilia«Si è scusato in modo formale affermando di non essere nazista o antisemita, ma di soffrire di un disturbo bipolare», scrive in un comunicato il direttore artistico dell’Hellwatt. «Gli abbiamo chiesto ... rollingstone.it

Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. La decisione del ... lapresse.it

[…] Da qualche anno a questa parte, Kanye West ha cominciato a definirsi nazista, a presentarsi come un seguace di Adolf Hitler e negare l'Olocausto. […] Ora, alla vigilia del tour europeo, questa sua adesione al neonazismo continua a creargli problemi. Per - facebook.com facebook

Kanye West in concerto in Italia: Gli abbiamo chiesto di scusarsi #kanyewest x.com